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Меморандум между США и Ираном может быть подписан 14 июня
Reuters сообщает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может быть подписан уже 14 июня. Стороны будто бы согласовали текст документа на 99 %. Подписание предполагается провести в Исламабаде, куда прибудут вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава иранского парламента Галибаф.
Содержание документа остается тайной за семью печатями. До сих пор непонятно, как удалось примирить взаимоисключающие позиции, тем более что между противниками до сих пор еще искрит. Например, Иран утверждает, что ни о каком отказе от ядерной программы и речи быть не может.
В свою очередь Трамп недоволен сообщениями о разморозке арестованных иранских активов на сумму в 24 млрд долларов, ни о чем таком якобы и речи не шло. Вполне вероятно, что меморандум содержит набор абстрактных деклараций. Это позволит по-настоящему острые вопросы обсудить в ближайшие 2 месяца, а Ормузский пролив открыть уже вскоре. Этого с нетерпением ждет большинство стран мира.