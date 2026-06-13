Меморандум между США и Ираном может быть подписан 14 июня

Reuters сообщает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может быть подписан уже 14 июня. Стороны будто бы согласовали текст документа на 99 %. Подписание предполагается провести в Исламабаде, куда прибудут вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава иранского парламента Галибаф.

Содержание документа остается тайной за семью печатями. До сих пор непонятно, как удалось примирить взаимоисключающие позиции, тем более что между противниками до сих пор еще искрит. Например, Иран утверждает, что ни о каком отказе от ядерной программы и речи быть не может.