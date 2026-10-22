Меморандум с Мьянмой дает белорусским производителям выход на рынок Юго-Восточной Азии

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Беларусью и Мьянмой дает возможность белорусским производителям выйти на крупный рынок Юго-Восточной Азии. Мнение эксперта.

Елена Пыльцина, старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН:

"Юго-Восточная Азия остается самым динамичным регионом в мире, несмотря на все мировые катаклизмы, несмотря на геополитическую турбулентность, экономическую турбулентность, конфликты. Юго-Восточная Азия растет в среднем на 5 % в год, в то время как мир у нас увеличивается не более чем на 2,7 %. Если мы посмотрим на тенденцию товарооборота Беларуси с Юго-Восточной Азией, то, безусловно, она неуклонно растет. И, что самое важное, в торговле с Юго-Восточной Азией у Беларуси профицит, что, конечно, позволяет пополнять золотовалютные резервы и в целом выгодно для экономики страны. Поэтому, безусловно, это очень интересный рынок. Мне кажется, в первую очередь тут со стороны Мьянмы очень большой запрос на сотрудничество с Минском. Прежде всего, Мьянма - это аграрная страна. Беларусь - один из крупнейших производителей удобрений. То есть это тот пункт, который просто жизненно необходим мьянманскому сельскому хозяйству для поддержания продовольственной безопасности. Также, если мы посмотрим на структуру торговли, то сельскохозяйственные товары взаимодополняемые. Они не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые. То есть то, что растет в Беларуси, не растет в Мьянме, и наоборот. Хотя, если посмотреть на структуру, большую часть Мьянма поставляет зерновые, а закупает как раз-таки удобрения".