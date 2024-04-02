Мендкович: Беларусь и Россия успешно отстаивают свою независимость

Не секрет, что с 2020 года и Россия, и Беларусь являются объектами агрессии коллективного Запада. Объекты попыток устроить цветные революции, свергнуть представляющие интересы народа правительства и навязать свой политический курс разграбления богатств. Мы сопротивляемся этому. Мы отстаиваем свою независимость. Это вызов новой эпохи, но это значит то, что западникам есть, на что у нас посягать: на наше богатство, на наше производство, на наше умение трудиться и создавать материальные блага. Мы умеем работать, но мы умеем и защищать результаты нашего труда.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам