ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мендкович: Беларусь и Россия успешно отстаивают свою независимость

Союзное государство - это не только экономика, но и интеграция в обороне и безопасности, гуманитарной и военно-технической сферах. Высокий уровень взаимопонимания позволяет нашим государствам успешно противостоять любым внешним угрозам и вызовам.

Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог Никита Мендкович. По словам эксперта, находясь под беспрецедентным давлением извне, Беларусь и Россия вновь демонстрируют пример сплоченности и решительности преодолеть любые трудности.

Не секрет, что с 2020 года и Россия, и Беларусь являются объектами агрессии коллективного Запада. Объекты попыток устроить цветные революции, свергнуть представляющие интересы народа правительства и навязать свой политический курс разграбления богатств. Мы сопротивляемся этому. Мы отстаиваем свою независимость. Это вызов новой эпохи, но это значит то, что западникам есть, на что у нас посягать: на наше богатство, на наше производство, на наше умение трудиться и создавать материальные блага. Мы умеем работать, но мы умеем и защищать результаты нашего труда.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

"Сейчас перед нами общие вызовы, и мы их готовы отразить вместе. Россия сейчас получает большую поддержку от Беларуси, столкнувшись с прямой внешней агрессией Запада. И если Беларусь столкнется с какими-то угрозами, Россия готова оказать помощь в отражении любых внешних провокаций, отстоять суверенитет Беларуси и выбор ее народа", - подытожил эксперт.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все