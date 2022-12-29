3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мендкович: подобными инцидентами Украина пытается расширить географию конфликта
Это далеко не первый случай, когда откровенно наглая и ничем неоправданная тактика военных провокаций совершается в отношении Беларуси. Вспомним и пересечение украинским военным вертолетом нашей госграницы, беспилотники-разведчики, которые стремятся проникнуть вглубь нашей территории с Украины, и многие другие эпизоды откровенно агрессивных и вызывающих действий на границе.
Так что это все? Прощупывание нашей обороноспособности для последующих действий? А может, просто тотальная деградация ВСУ? Прямо сейчас - оперативный комментарий нашей программы.
Ракета, выпущенная с территории Украины и находящая в воздушном пространстве Беларуси, была сбита нашей противовоздушной обороной. Ее обломки упали на безлюдное поле Ивановского района Брестской области. Потому что наши военные не зря едят свой хлеб - заметили пуск и сделали все необходимое, чтобы смертельно опасный объект перестал быть таковым.
В отличие от недавнего инцидента в польском Пшеводуве, где украинскую ракету местное ПВО с хвалеными стандартами НАТО, получается, не видело в упор.
В ходе выполнения задач боевого дежурства сегодня около 10:00 средствами радиолокационной разведки дивизиона была обнаружена воздушная цель, двинувшаяся со стороны Украины. В результате четких и слаженных действий боевого расчета цель была взята на сопровождение, идентифицирована и после пересечения госграницы и входе ее в наше воздушное пространство была уничтожена в районе агрогородка Горбах Ивановского района.
По обломкам опознается зенитная управляемая ракета, выпущенная из комплекса С-300, стоящих на вооружении у ВСУ. То есть фактически повторяется история с залетанием украинской ракеты на территорию Польши. Вот маркировка. Все прекрасно читается. Для специалистов по вооружениям ответ на вопрос, чья ракета, уже не загадка.
Этот низкий профессионализм может закончиться очень плохо для украинцев, а вы представьте теперь сейчас, что если бы это ошибочно выпущенная ракета украинская, если бы она упала на какой-нибудь аэродром или в Брест упала, если бы там было количество жертв, что должна была сделать моя почти родная Белоруссия? Она должна была немедленно накрыть этот 54-й полк, а у Белоруссии есть прекрасные средства, которые бы этот 54-й украинский полк перепахали бы так, что там можно было бы сеять картошку, там бы только дымились воронки и горела земля. Многие специалисты у нас в Москве военные, да и даже на Украине говорят, что эта ошибка вызвана низким профессионализмом расчетов зенитного ракетного комплекса С-300 Украины.
Вот список только некоторых инцидентов, когда украинская сторона использовала тактику военных провокаций в отношении Беларуси. Это уже немало. Сегодняшний пуск - что это? Результат чудовищной некомпетентной работы украинской ПВО или намеренная провокация? На все вопросы предстоит ответить следствию.
Сотрудниками милиции своевременно обеспечено оцепление места происшествия, предварительно установлено, что обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, в настоящее время осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы, подробно фиксируется видовая картина, изымаются объекты имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований.
Вспомним вторник 15 ноября. Когда из Польши военные и политики начали бомбардировать информационное пространство криками, что российская ракета ударила по их территории. Погибло двое фермеров. И дело даже не в том, что получается ПВО Польши дырявое. А в том, что ракета оказалась украинской.
Находящийся за тысячи километров от разбомбленного польского зернотока Байден дал четко понять - какие-то головотяпы пытались сбить российскую ракету и попали в Польшу.
Все это называли технической ошибкой и третью мировую с вероятностью ядерных ударов пока отменили.
Я скажу, что полякам далеко теперь до белорусов, сегодня белорусская ПВО щелкнула по носу хваленую польскую ПВО, которая даже не заметила подлета этой ракеты, внимание, а белорусы засекли ее еще на дальнем подлете, вели и сбили, с чем я хочу моих белорусских братьев и поздравить. Это говорит о том, что белорусская ПО боеготова, что в расчетах сидят профессионалы, что оружие у белорусов надежное.
Никого не хочется обижать, но создается стойкое впечатление, что на Украине работает несколько косорукая система ПВО, которой и рогатку в руки опасно давать, не говоря уже о комплексах С-300 или Patriot. Не в первый раз получается, что ВСУ обстреливает своих соседей – Польшу, Молдову, Беларусь. Изначально цель, видимо, могла быть другой. Но получается, как в ситуации с Польшей, хотели сбить российскую ракету, а бахнули по другой стране - Беларуси.
Я не исключаю, что Украина подобными инцидентами, как попадание ракеты на территорию Польши или Белоруссии, пытается расширить географию конфликта, чтобы заставить НАТО теснее вмешаться в него, потому что на текущий момент у Украины не хватает уже мобилизационного ресурса, у нее не хватает технического обеспечения, из-за чего она ищет пути поддержать свои агрессивные военные действия прямым участием войск НАТО, и вовлечение в войну Польши или обвинение в агрессии Белоруссии было бы в этом плане на руку Киеву.
О происшествии в приграничье немедленно был проинформирован глава белорусского государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает все детали инцидента.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов