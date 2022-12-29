Мендкович: подобными инцидентами Украина пытается расширить географию конфликта

Этот низкий профессионализм может закончиться очень плохо для украинцев, а вы представьте теперь сейчас, что если бы это ошибочно выпущенная ракета украинская, если бы она упала на какой-нибудь аэродром или в Брест упала, если бы там было количество жертв, что должна была сделать моя почти родная Белоруссия? Она должна была немедленно накрыть этот 54-й полк, а у Белоруссии есть прекрасные средства, которые бы этот 54-й украинский полк перепахали бы так, что там можно было бы сеять картошку, там бы только дымились воронки и горела земля. Многие специалисты у нас в Москве военные, да и даже на Украине говорят, что эта ошибка вызвана низким профессионализмом расчетов зенитного ракетного комплекса С-300 Украины.

Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)