Мэр Нью-Йорка добивается ареста Нетаньяху в США

Израиль сталкивается с широким дипломатическим фронтом могущественных противников: из-за своей политики в секторе Газа еврейское государство рискует оказаться в политической изоляции.

Мэр Нью-Йорка ведет успешные консультации с прокуратурой США: он намерен добиться ареста премьера Нетаньяху, когда тот в сентябре прибудет в США на сессию Генассамблеи ООН.

Тем временем Израиль окончательно рассорился с Испанией и, в ее лице, с Евросоюзом. Нетаньяху прямо пригрозил официальному Мадриду серьезными последствиями, если тот не прекратит критику действий ЦАХАЛ против арабов.

Ситуация для Израиля осложняется тем, что он практически утратил поддержку в Вашингтоне: Трамп угрожает окончательно лишить Тель-Авив военной помощи.