Мэр Сеуты рассказал, когда в городе может закончиться миграционный кризис
Миграционный кризис в испанской Сеуте может окончательно разрешиться не ранее чем через полгода. Об этом сообщил мэр города.
Связано это с техническими возможностями по рассмотрению дел мигрантов. За день принимают около 25 человек по вопросу предоставления убежища.
И если разделить на количество мигрантов, которые все еще находятся в Сеуте, как раз получается полгода.
Вот только количество мигрантов с официальной статистикой разнится. Власти говорят о 5 тыс. Неофициально их в 2 раза больше.
Только за один день полиция доставила во временный пункт размещения еще около 1 700 человек. Мигранты живут на пляжах, в парках и лесах.
При этом власти предупреждают о надвигающейся гуманитарной катастрофе. Уже выявлено свыше 200 случаев инфекций. Медперсонал работает на износ. Ресурсов уже не хватает.
На этом фоне Мадрид принял решение о переводе около полутысячи несовершеннолетних мигрантов в другие регионы страны.