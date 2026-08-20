Мэр Сеуты рассказал, когда в городе может закончиться миграционный кризис

Миграционный кризис в испанской Сеуте может окончательно разрешиться не ранее чем через полгода. Об этом сообщил мэр города.

Связано это с техническими возможностями по рассмотрению дел мигрантов. За день принимают около 25 человек по вопросу предоставления убежища.

И если разделить на количество мигрантов, которые все еще находятся в Сеуте, как раз получается полгода.

Вот только количество мигрантов с официальной статистикой разнится. Власти говорят о 5 тыс. Неофициально их в 2 раза больше.

Только за один день полиция доставила во временный пункт размещения еще около 1 700 человек. Мигранты живут на пляжах, в парках и лесах.

При этом власти предупреждают о надвигающейся гуманитарной катастрофе. Уже выявлено свыше 200 случаев инфекций. Медперсонал работает на износ. Ресурсов уже не хватает.

На этом фоне Мадрид принял решение о переводе около полутысячи несовершеннолетних мигрантов в другие регионы страны.