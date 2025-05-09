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Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в грубой форме высказался о празднованиях Дня Победы, порекомендовав литовцем, которые отмечают этот праздник, посетить мусоровозы и мусорные контейнеры с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", сообщает РИА Новости.

"Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани", - написал Бенкускас в социальных сетях.