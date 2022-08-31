3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мэр Даугавпилса: 300 тысяч евро на войну с памятью - преступление против местных жителей
Разгорается конфликт между правительством Латвии и мэром города Даугавпилса. Министры требуют от муниципальных властей уничтожения советских памятников. Мэрия отвечает, что у города есть гораздо более насущные нужды. Мэр считает, что потратить 300 тысяч евро на войну с памятью является преступлением против местных жителей:
Министр предлагает Даугавпилсу отказаться
- от муниципальной поддержки плановых операций (Конечно, чтобы старикам не доживать до пенсии!)
- от поддержки муниципалитетов по взносам пациентов на больничные нужды (Людям не лечиться надо, а просто умирать дома!)
- от поддержки инвалидов и адаптации для них городской среды (Конечно! Это вам не крыльцо в игорный притон оборудовать!)
- от поддержки молодых врачей (Конечно! Если после отмены поддержки на операцию больные не будут лежать в больнице, то что там делать врачам!)
Из Риги мятежному мэру грозят увольнением: он в ответ напоминает, что избран горожанами, а потому подотчетен им, а не столичным политиканам. Это не первый конфликт мэра с правительственными чиновниками: до настоящего времени ему удавалось выходить победителем, но сейчас речь идет о принципиальной для властей стратегии - стереть память о победе над нацизмом. Тут демократию, скорее всего, на время отодвинут в сторону.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов