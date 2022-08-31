Мэр Даугавпилса: 300 тысяч евро на войну с памятью - преступление против местных жителей

Разгорается конфликт между правительством Латвии и мэром города Даугавпилса. Министры требуют от муниципальных властей уничтожения советских памятников. Мэрия отвечает, что у города есть гораздо более насущные нужды. Мэр считает, что потратить 300 тысяч евро на войну с памятью является преступлением против местных жителей:

Министр предлагает Даугавпилсу отказаться

- от муниципальной поддержки плановых операций (Конечно, чтобы старикам не доживать до пенсии!)

- от поддержки муниципалитетов по взносам пациентов на больничные нужды (Людям не лечиться надо, а просто умирать дома!)

- от поддержки инвалидов и адаптации для них городской среды (Конечно! Это вам не крыльцо в игорный притон оборудовать!)

- от поддержки молодых врачей (Конечно! Если после отмены поддержки на операцию больные не будут лежать в больнице, то что там делать врачам!)