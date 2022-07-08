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Мэр Даугавпилса: Может лучше мне подать в отставку, пока всех в городе не пересажали?
Когда нацеленность на конструктив уже преступление. Латвийские власти негодуют из-за поступка мэра Даугавпилса. Он пришел на празднование Дня Независимости Беларуси. Служба госбезопасности назвала такие действия "не отвечающими интересам национальной безопасности". Мэр литовского города ответил, что в Даугавпилсе работает белорусское представительство, а также проживает большая белорусская диаспора.
В нашем городе живут сотни граждан Беларуси, тысячи этнических белорусов с гражданством Латвии, на территории Даугавпилса продолжает работу генеральное консульство Республики Беларусь, но, оказывается, что к ним нельзя приближаться, поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал (и продолжает посещать) соседнюю страну в качестве туриста. По логике, всех этих людей вместе со мной надо немедленно депортировать. В городе, правда, людей не останется, но может в этом и цель? Или все же мне лучше поспешить и подать в отставку, пока всех не пересажали?
Жители Даугавплиса массово мэра одобрили. В комментариях под публикацией выразили свою солидарность с решением главы муниципалитета поддерживать добрососедские связи с Беларусью.
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