Мэр Даугавпилса: Может лучше мне подать в отставку, пока всех в городе не пересажали?

В нашем городе живут сотни граждан Беларуси, тысячи этнических белорусов с гражданством Латвии, на территории Даугавпилса продолжает работу генеральное консульство Республики Беларусь, но, оказывается, что к ним нельзя приближаться, поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал (и продолжает посещать) соседнюю страну в качестве туриста. По логике, всех этих людей вместе со мной надо немедленно депортировать. В городе, правда, людей не останется, но может в этом и цель? Или все же мне лучше поспешить и подать в отставку, пока всех не пересажали?

Андрей Элксниньш, мэр Даугавпилса