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Мэр Днепра в своем кабинете избил общественного деятеля - демократия или вседозволенность?
Нам важно знать и помнить страшные уроки истории, чтобы не дать нацизму под любым соусом поднять голову. И особо дерзких быстро пресекать. Таких, как, например, мэр Днепра, который ранее позволил заменить государственный флаг Беларуси на БЧБ-тряпку.
Градоначальника Филатова в узких кругах называют "безумным нациком". В 2014 году он призывал расправляться с крымчанами, которые получили российские паспорта. А с оппонентами и критикой в "свободной и демократической" стране важный политик разбирается кулаками. Вот, к примеру, эпизод 2017 года. Тогда активист обвинил городскую администрацию в коррупции. Филатов прямо в своем кабинете избил общественного деятеля.
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