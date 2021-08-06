Мэр города Конотоп облил грязной водой "Слугу народа"

Очередной казус на заседании горсовета в Украине. Мэр города Конотоп решил охладить высокий градус обсуждений на встрече. Он облил мутной водой народного депутата от "Слуги народа", который сам и принес бутылку с грязной жидкостью на заседание. Таким образом депутат хотел обратить внимание местных властей на плохую очистку воды и закрытие предприятий в регионе. Миссия провалилась.

