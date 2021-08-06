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Мэр города Конотоп облил грязной водой "Слугу народа"

Очередной казус на заседании горсовета в Украине. Мэр города Конотоп решил охладить высокий градус обсуждений на встрече. Он облил мутной водой народного депутата от "Слуги народа", который сам и принес бутылку с грязной жидкостью на заседание. Таким образом депутат хотел обратить внимание местных властей на плохую очистку воды и закрытие предприятий в регионе. Миссия провалилась.


Экс-депутат Украины пришел на допрос в костюме Бэтмена

Проводить аналогии, видимо, любимое занятие украинских чиновников. Бывший депутат Геннадий Балашов приехал на допрос в костюме Бэтмена. По замыслу политика, супергерой символизирует борьбу с коррупцией. В роли самой коррупции выступил следователь. Экс-депутат проходит по делу о незаконной застройке в Киеве.

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