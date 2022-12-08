Мэр Киева: В городе зимой может случиться апокалипсис

В Киеве зимой может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах. Об этом предупредил мэр украинской столицы.

В интервью Reuters Виталий Кличко отметил - городу не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3 миллиона 600 тысяч жителей в случае полных отключений электричества, и люди должны быть готовы к эвакуации при ухудшении ситуации.

В украинской столице действуют экстренные отключения. В интернете появились кадры того, как киевляне выбирают продукты в супермаркете, вооружившись фонариками.