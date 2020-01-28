Мэр китайского города Ухань намерен подать в отставку

Мэр китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии от нового коронавируса, намерен подать в отставку. Чжоу Сяньван признает вину перед жителями города и согласен, что решение закрыть Ухань было действительно жестким. Горожане недовольны прекращением транспортного сообщения. Очевидцы рассказывают об огромных очередях на медобследование и случаях нехватки продуктов и защитных масок.



