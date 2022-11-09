Мэр латвийского города: Русские подвергаются мощному давлению

"Я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками", - заявил мэр латвийского города Резекне в обращении к жителям города. По словам Александра Барташевича, все его просьбы отменить будущий снос памятника советским воинам не были услышаны. Власти Латвии настаивают, что мемориал воинам-освободителям в Резекне должен быть снесен до 15 ноября.



АлександрБарташевич, мэр города Резекне: Русские в Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они русские. Кто-то советует нам говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации за то, что мы с цветами в руках поминаем своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах.

Мэр призвал сограждан, несмотря на давление со стороны властей, сохранить и передать детям чувство благодарности дедам и прадедам за их подвиги в борьбе с нацизмом.



