Мэр Львова призвал жителей запасаться дровами и буржуйками
Мэр Львова Андрей Садовой призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме. Градоначальник считает, что цивилизованная жизнь крайне хрупка и у каждого гражданина должен быть запас дров и соли, который обеспечит ему более-менее долгое автономное существование.
Садовой всегда пытался выйти в политике на общенациональный уровень: возможно, он начинает долгую интригу. По итогам зимы Украине прогнозируют политическую нестабильность и кадровую свистопляску: прагматик, который сделал ставку на буржуйки, будет числиться спасителем Украины и сможет примериться к высшему в стране посту.
Фото: Pexels.com