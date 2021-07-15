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Мэр Майами предложил властям США изучить возможность нанесения воздушных ударов по Кубе
Мэр Майами предложил изучить возможность нанесения воздушных ударов по Кубе. Такое заявление Фрэнсис Суарес сделал в эфире телеканала "Фокс Ньюс". Политик говорил о возможности создания коалиции, чтобы осуществить "на Кубе военные действия". В качестве примеров подобных военных интервенций привел проведенную в 2011 году спецслужбами США операцию по ликвидации Усамы бен Ладена, а также бомбардировки Югославии силами НАТО. На вопрос ведущей, предлагает ли он осуществить бомбардировку Кубы, мэр ответил, что такой вариант исключать нельзя.
Ситуация на Кубе после митингов нормализуется
Сейчас ситуация на Кубе после воскресных манифестаций остается спокойной, частично восстановлена работа мобильного интернета. Усиленные наряды военных и полиции патрулируют улицы кубинских городов.
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