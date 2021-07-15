Мэр Майами предложил властям США изучить возможность нанесения воздушных ударов по Кубе

Мэр Майами предложил изучить возможность нанесения воздушных ударов по Кубе. Такое заявление Фрэнсис Суарес сделал в эфире телеканала "Фокс Ньюс". Политик говорил о возможности создания коалиции, чтобы осуществить "на Кубе военные действия". В качестве примеров подобных военных интервенций привел проведенную в 2011 году спецслужбами США операцию по ликвидации Усамы бен Ладена, а также бомбардировки Югославии силами НАТО. На вопрос ведущей, предлагает ли он осуществить бомбардировку Кубы, мэр ответил, что такой вариант исключать нельзя.