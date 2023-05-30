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Мэр Москвы сообщил о незначительных повреждениях зданий из-за атаки БПЛА в Москве

Мэр Москвы сообщил о незначительных повреждениях зданий из-за атаки БПЛА в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москву ранним утром атаковали беспилотные летательные аппараты, в результате чего несколько столичных зданий получили повреждения. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что за медпомощью после падения БПЛА в Москве обратились два человека. На местах падения беспилотников продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи. Никому госпитализация не потребовалась. Выясняются обстоятельства происшествия.

Мэр города рассказал, что жители нескольких подъездов, куда попали БПЛА, эвакуированы на время работы экстренных служб.

Сегодня ранним утром Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. В Москве перекрыли движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.

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