Мэр Москвы сообщил о незначительных повреждениях зданий из-за атаки БПЛА в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москву ранним утром атаковали беспилотные летательные аппараты, в результате чего несколько столичных зданий получили повреждения. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что за медпомощью после падения БПЛА в Москве обратились два человека. На местах падения беспилотников продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи. Никому госпитализация не потребовалась. Выясняются обстоятельства происшествия.

Мэр города рассказал, что жители нескольких подъездов, куда попали БПЛА, эвакуированы на время работы экстренных служб.