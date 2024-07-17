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Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать пригодность реки для проведения соревнований в рамках Олимпиады
Франция пытается спасти престиж Олимпиады. За 9 дней до начала спортивных Игр мэрПарижа Анн Идальго искупалась в Сене. Чиновница решила своим примером доказать, что вода достаточно чистая, чтобы проводить там соревнования по плаванию.
Идальго проплыла 100 м на глазах у журналистов и публики, причем часть дистанции преодолела кролем, опустив лицо в воду.
Ранее чистоту Сены проверил минспорта Франции, несмотря на то, что весной в реку из-за проблем на насосной станции попало 50 тонн сточных вод.
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