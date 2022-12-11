Мэр Парижа признала ситуацию с мигрантами невыносимой, а власти Гамбурга поселят украинских беженцев в Z-контейнеры

В Париже пытаются решить проблемы бездомных мигрантов. Мэр французской столицы посетила стихийный лагерь мигрантов Ла Шапель, где живут около трех сотен человек, в основном выходцы из Афганистана. Они ночуют прямо под мостом, что вызывает возмущение местных жителей. Ранее силы безопасности ликвидировали палатки, переместив их обитателей во временные убежища. Однако ситуация повторяется. Мэр признала, что ситуация с санитарной точки зрения невыносима. Представители общественности в свою очередь обвинили главу Парижа в том, что она превратила красивейший город Европы в мусорное ведро.