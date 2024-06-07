Мэр Тбилиси: Грузия не намерена ждать, пока в ней повторится украинский Майдан

Грузинские власти в связи с конфликтом вокруг закона об иноагентах взяли на вооружение антиамериканскую риторику.



Мэр Тбилиси заявил, что отношения с США следует пересмотреть: Грузия, по его словам, не является страной-вассалом, а потому не намерена ждать, пока в ней будет разрушен мир и повторится украинский Майдан. Чуть ранее с аналогичными заявлениями выступил премьер-министр страны.



Реакция Вашингтона не заставила себя ждать: против чиновников из Тбилиси Соединенными Штатами были введены персональные санкции. Они наложены на несколько десятков работников госаппарата и членов их семей. В свою очередь Евросоюз грозит Грузии отменой безвиза. Грузинский закон об иноагентах является буквальной копией американского, даже несколько смягченной.