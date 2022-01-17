Мэр украинского города Шостка назвал цену на газ сумасшедшей

Мэр города Шостка Сумской области пожаловался в эфире телеканала НАШ на сумасшедшую, по его словам, стоимость газа. Украина - одна из немногих стран Европы, которая закупает голубое топливо исключительно по оптовым ценам, то есть, текущим биржевым котировкам: это государство не заключало долгосрочных контрактов. Соответственно, говорит мэр Шостки, отопительный сезон протекает очень сложно: юридическим лицам отпускают газ по цене от полуторы до двух тысяч долларов. Местным теплоэнергетическим компаниям правительство обещало субсидировать более дешевые поставки гражданам, однако деньги либо запаздывают, либо их не намерены платить вовсе.



Из-за дороговизны энергопоставок закрываются даже предприятия критического контура экономики, например, хлебопекарни и молокозаводы. До конца отопительного сезона еще больше 2 месяцев, а ситуация уже критическая, говорит мэр Шостки.