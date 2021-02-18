Мэр в штате Техас подал в отставку после поста в Facebook

Мэр заваленного снегом Колорадо-Сити посоветовал жителям справляться самим, после чего подал в отставку. Глава города Тим Бойд написал в "Фейсбуке", что власти не обязаны предоставлять помощь в таких ситуациях. Напомним, штат Техас сегодня в бедственном положении. Из-за непогоды миллионы человек мерзнут без электричества, потому сообщение мэра вызвала бурю гнева. Вследствие чего он был вынужден покинуть пост.

По последним данным, из-за снежной бури около 3 с половиной миллионов жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тысяч из них лишены водопроводной воды. Люди занимают очереди к колонкам и в панике опустошают магазины. Вот кадры из супермаркета в Хьюстоне: полки абсолютно пусты, как будто магазин вообще не открывался. А количество людей не убавляется. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди.