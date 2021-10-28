Мэр Вероны: Настало время отказаться от санкций и эмбарго

Сегодня в итальянской Вероне открывается XIV Евразийский экономический форум. Политики, бизнесмены и общественные деятели обсудят практические вопросы и проблемы в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии.

Необходимо изменить подходы к выстраиванию международных отношений с учетом изменений после пандемии. Управляющие органы должны способствовать развитию и наращиванию международных отношений, и из Вероны подует этот ветер перемен.

Необходимо изменить подходы к выстраиванию международных отношений с учетом изменений после пандемии. Управляющие органы должны способствовать развитию и наращиванию международных отношений, и из Вероны подует этот ветер перемен.

Такая же позиция у другого спикера форума, директора деловой газеты Il Sole 24 Ore Тамбурини. "Санкции абсолютно не имеют ничего общего с построением мостов между странами", - заявил журналист. Он также констатировал, что кризис политической картины в главных европейских странах и кризис лидерства налицо. Глобальная тема форума в этом году звучит так: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".