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Мэр Вероны: Настало время отказаться от санкций и эмбарго
Сегодня в итальянской Вероне открывается XIV Евразийский экономический форум. Политики, бизнесмены и общественные деятели обсудят практические вопросы и проблемы в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии.
Один из самых болезненных вопросов - вопрос санкций - поднял мэр Вероны, открывая форум.
Необходимо изменить подходы к выстраиванию международных отношений с учетом изменений после пандемии. Управляющие органы должны способствовать развитию и наращиванию международных отношений, и из Вероны подует этот ветер перемен.
Санкции мешают преодолеть разлом, вызванный в мире пандемией COVID-19
Такая же позиция у другого спикера форума, директора деловой газеты Il Sole 24 Ore Тамбурини. "Санкции абсолютно не имеют ничего общего с построением мостов между странами", - заявил журналист. Он также констатировал, что кризис политической картины в главных европейских странах и кризис лидерства налицо. Глобальная тема форума в этом году звучит так: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".
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