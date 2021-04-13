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Мэр Вильнюса заявил, что Vaxzevria не пользуется в городе популярностью

Жители Литвы не хотят вакцинироваться от COVID-19. Мэр Вильнюса заявил, что Vaxzevria (ранее AstraZeneca) не пользуется в городе популярностью.Это неудивительно, ведь даже еврорегулятор признал риск образования тромбов от этого препарата. Глава городской администрации предположил: "Кто-то не хочет вакцинироватьсяи, может быть, ждет препараты, которые вообще не зарегистрированы в Литве".

Напомним, ранее власти страны отказались обсуждать использование "Спутника V".

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