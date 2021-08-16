Мэр Кривого Рога получил ранение в области груди несовместимое с жизнью

Полиция Украины расследует смерть мэра Кривого Рога. Политик получил огнестрельное ранение в области груди. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Однако следствие не отрицает возможность суицида. К слову, в интернете появилось видео с места трагедии. На нем видно, как мэр ходит по дому с ружьем в руках. Но сам момент выстрела на нем не виден. Известно, что политик был членом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сопредседатель организации Вадим Рабиновичверсию самоубийства отрицает.



Исполнять обязанности мэра Кривого Рога временно будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.



