Mercedes-Benz вслед за Volkswagen оказался в кризисе

В Германии вслед за Volkswagen кризис накрыл концерн Mercedes-Benz. По сообщениям СМИ, руководство автогиганта резко усилило давление на профсоюзы в споре о сокращении производственных издержек на территории ФРГ.

Руководство требуют от сотрудников работать на 5 часов в неделю дольше без какой-либо денежной компенсации, а также планирует полностью урезать новогодние и отпускные выплаты.

Если производственный совет не согласится на это, автоконцерн пойдет на крайние меры. Рассматривается закрытие одного из немецких заводов. Мощности планируют перенести в Восточную Европу, где построят новое предприятие с гораздо более дешевой рабочей силой и низкими тарифами на энергию.