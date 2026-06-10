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Mercedes планирует наладить сотрудничество с поставщиком БПЛА Украине
Автор:Редакция news.by
ЕС продолжает трансформироваться в военный блок на фоне милитаризации крупного бизнеса. Так, немецкий концерн Mercedes-Benz планирует наладить партнерство с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, поставляющим беспилотники Украине.
По данным Spiegel, компании создадут систему противовоздушной обороны на базе внедорожников G-Class, оснащенных радарами и датчиками. Они станут платформой, с которой можно будет запускать беспилотники-перехватчики.
Фото из архива РИА Новости