Mercedes планирует наладить сотрудничество с поставщиком БПЛА Украине

ЕС продолжает трансформироваться в военный блок на фоне милитаризации крупного бизнеса. Так, немецкий концерн Mercedes-Benz планирует наладить партнерство с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, поставляющим беспилотники Украине.

По данным Spiegel, компании создадут систему противовоздушной обороны на базе внедорожников G-Class, оснащенных радарами и датчиками. Они станут платформой, с которой можно будет запускать беспилотники-перехватчики.