Mercedes полностью остановит инвестиции в производство в Германии

Немецкие СМИ бьют тревогу: Mercedes намерен полностью остановить все свои инвестиции в производство на территории Германии. Вдобавок компания изучит возможность закрытия ряда заводов. При этом под угрозой оказались как минимум два предприятия.

Mercedes жалуется, что работникам приходится платить слишком высокие зарплаты - в 5 раз больше, чем работникам в Восточной Европе. Поэтому немецким заводчанам станут урезать премии, бонусы, отпускные и так далее.

Но, судя по всему, производители автомобилей не единственные, кто смотрит в будущее с отчаянным пессимизмом. Опрос представителей германского бизнеса показывает, что 80 % управленцев ожидают стагнации или снижения объемов производства.

Половина предприятий химической промышленности готовится сокращать выпуск продукции. Треть бизнесменов рассматривает возможность вывода из страны производства или капитала.