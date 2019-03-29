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Мэри Поппинс по-турецки. Мужчина улетел на зонте из-за урагана

Мэри Поппинс по-турецки. В соцсетях стремительно разлетается видео, на котором мужчина улетел на зонте из-за урагана. На кадрах, снятых в провинции Османие, видно, как местный житель пытается удержать большой зонт во дворе кафе во время сильных порывов ветра. Он наступил на основание конструкции, однако при этом оторвался от земли вместе с зонтом.

Мужчина успел вовремя спрыгнуть и не пострадал. Однако зонт несколькими секундами позже упал на другого мужчину, сломав ему ногу и несколько ребер.

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