Меркель удивилась дефициту продуктов в Италии

Ангела Меркель приехала за средиземноморской идиллией, а обнаружила пустые полки. Бывшая канцлер Германии столкнулась с суровой реальностью европейского кризиса.

Прибыв на отдых в Италию, экс-политик искренне удивилась продуктовому дефициту в местном супермаркете, информирует Bild.

Меркель пришлось лично расспрашивать сотрудников, почему в магазине шаром покати. Те объяснили: итальянские дальнобойщики и фермеры массово бастуют и блокируют дороги из-за неподъемных цен на дизельное топливо.

Сейчас любимому острову Меркель - Искье - грозит полная изоляция из-за отмены паромов, а запасы горючего там могут закончиться за 72 часа.

На некоторых островах уже наблюдается дефицит свежих овощей, фруктов и макарон.