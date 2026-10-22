Меркель удивилась дефициту продуктов в Италии
Ангела Меркель приехала за средиземноморской идиллией, а обнаружила пустые полки. Бывшая канцлер Германии столкнулась с суровой реальностью европейского кризиса.
Прибыв на отдых в Италию, экс-политик искренне удивилась продуктовому дефициту в местном супермаркете, информирует Bild.
Меркель пришлось лично расспрашивать сотрудников, почему в магазине шаром покати. Те объяснили: итальянские дальнобойщики и фермеры массово бастуют и блокируют дороги из-за неподъемных цен на дизельное топливо.
Сейчас любимому острову Меркель - Искье - грозит полная изоляция из-за отмены паромов, а запасы горючего там могут закончиться за 72 часа.
На некоторых островах уже наблюдается дефицит свежих овощей, фруктов и макарон.