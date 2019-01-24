Меркель: "Европа вынуждена противостоять США"

Европа вынуждена противостоять США. Об этом рассказала в Давосе во второй день Всемирного экономического форума канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, Америка слишком сильно сейчас доминирует на мировой арене. Вашингтон вводит санкции, а также использует как оружие доллар и в принципе всячески влияет на европейский бизнес, поэтому говорить об экономическом равенстве пока не приходится. Меркель призывает к балансу сил, ведь многополярность мира - обязательное условие для нормальных международных отношений.

