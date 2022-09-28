Меркель призвала серьезно относиться к заявлениям Путина

Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, призвала серьезно относиться к словам российского лидера Владимира Путина, пишет БелТА.



Ангела Меркель напомнила, что и ранее уже говорила о том, что к заявлениям Владимира Путина нужно относиться серьезно. Она убеждена, что серьезное восприятие слов президента РФ - признак политической мудрости.