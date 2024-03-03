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Мероприятие с участием премьеров Канады и Италии сорвалось из-за акции протеста

В Канаде нарастают протестные настроения. В Торонто из-за масштабной демонстрации пришлось отменить мероприятие с участием канадского премьера Трюдо с итальянской коллегой Мелони.

По сообщениям местных СМИ, политики планировали провести встречу в Художественной галерее Онтарио. Однако у дверей здания вспыхнула массовая акция против действий правительства по отношению к конфликту в секторе Газа.

Активисты скандировали "Позор!" и обвинили Трюдо в финансировании геноцида.

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