Мерц и фон дер Ляйен вступили в конфронтацию из-за статуса Канады в ЕС

Немецкий канцлер Мерц и фон дер Ляйен вступили в конфронтацию. Повод - инициатива Еврокомиссии сделать Оттаву ассоциированным членом Евросоюза.

На недавнем саммите "ЕС - Канада" именно по требованию Германии из совместного заявления убрали формулировку об ассоциированном членстве.

Но глава Еврокомиссии гнет свою линию. В Берлине это расценили как выпад в адрес Мерца с его замыслом дать аналогичный статус Украине.

Европейский конфликт тлеет давно: Брюссель выступает за расширение своих полномочий, а канцлер Германии настаивает: курс объединения должны задавать национальные государства.