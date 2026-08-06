Мерц может сложить полномочия 10 августа
Автор:Редакция news.by
Действующий канцлер Германии Фридрих Мерц может объявить о своей отставке уже 10 августа. Об этом со ссылкой на внутреннюю секретную переписку руководства партии ХДС сообщает влиятельная газета Handelsblatt.
Причиной грядущего краха называют рекордно низкий уровень одобрения деятельность Мерца - его поддерживают всего 14 % немцев. Это абсолютный исторический антирекорд для страны.
В качестве преемника кулуарно уже рассматривают Хендрика Вюста - политического союзника бывшего федерального канцлера Ангелы Меркель, многолетней соперницы Мерца.
Фото РИА Новости