Мерц может сложить полномочия 10 августа

Действующий канцлер Германии Фридрих Мерц может объявить о своей отставке уже 10 августа. Об этом со ссылкой на внутреннюю секретную переписку руководства партии ХДС сообщает влиятельная газета Handelsblatt.

Причиной грядущего краха называют рекордно низкий уровень одобрения деятельность Мерца - его поддерживают всего 14 % немцев. Это абсолютный исторический антирекорд для страны.

В качестве преемника кулуарно уже рассматривают Хендрика Вюста - политического союзника бывшего федерального канцлера Ангелы Меркель, многолетней соперницы Мерца.

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