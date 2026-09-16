В Германии усугубляется кризис власти. Фридрих Мерц отменил свой запланированный визит в Нью-Йорк, отказавшись от выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщают СМИ, Берлин признал, что присутствие канцлера сейчас жизненно необходимо внутри страны. Причиной стали грядущие региональные выборы в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, результаты которых могут предопределить будущее Мерца.

Впрочем, положение канцлера внутри страны сейчас близко к катастрофе. Согласно соцопросам, лишь 10 % немцев удовлетворены его работой, тогда как 88 % - нет. Позиции правящего блока также ослабли.

За ХДС/ХСС свои голоса готовы отдать лишь 20 % опрошенных, в то время как партия "Альтернатива для Германии" лидирует в национальном рейтинге с 27 %.