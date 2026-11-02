Канцлер Германии Мерц потребовал жестко пресекать любые проявления насилия среди участников акций протеста. Он пообещал, что активисты ощутят на себе всю строгость закона, и горячо поблагодарил силовиков, и подчеркнул, что власти не потерпят нападений на полицейских и спасателей, а также разграбления магазинов.

Когда камни летят в полицейских в других странах, Берлин бьется в экстазе от "борьбы за свободу" и грозит санкциями за разгоны, но стоит вспыхнуть собственным городам, как принципы демократии резко уступают место жестким зачисткам.