Мерц предложил сократить бюджет ЕС на 2028-2034 годы

Фридрих Мерц предложил сократить по всем статьям бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы. По его словам, переговоры по бюджету вступают в решающую стадию и должны быть завершены в 2026 году.

Канцлер ФРГ указал, что ЕС нужно "четче и правильнее расставить приоритеты". По его мнению, основные инвестиции должны быть направлены в обеспечение безопасности и повышение конкурентоспособности блока. В частности, политик намерен добиваться приостановления действия мешающих бизнесу правил и полной отмены обязательств по предоставлению отчетности.

Проект бюджета ЕС в данный момент предусматривает значительное увеличение военных расходов, при этом сокращаются аграрные дотации и помощь депрессивным регионам Евросоюза.