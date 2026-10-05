Мерц предложил Украине урезанный статус "ассоциированного члена" в ЕС

Переговоры Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киеве завершились политическим расколом по вопросу евроинтеграции.

Как сообщают СМИ, стороны не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Немецкий канцлер скептически оценил шансы Киева на полноценное членство в ближайшие годы и предложил урезанный статус "ассоциированного партнера". Данный вариант открыл бы доступ к единому рынку ЕС, но лишил бы Незалежную права голоса в европейских институтах, из-за чего Зеленский это предложение отверг, потребовав только равноправных условий.

Компенсацией за сорванную интеграцию стал новый пакет финансовой поддержки. Мерц объявил о выделении военной помощи на 1 млрд евро, в которую войдут ударные беспилотники и дальнобойные системы. Еще 350 млн евро Берлин направит на латание дыр в энергетическом секторе Украины.