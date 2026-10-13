Мерц представил обновленный курс Христианско-демократического союза

Канцлер Германии в попытке поднять рейтинг своей партии представил обновленный курс Христианско-демократического союза.

Сейчас, согласно опросам, его поддерживают лишь 18 % респондентов. Личный рейтинг самого Мерца еще ниже - всего 10 %.

С новым курсом, согласно Politico, канцлер пытается реабилитироваться после двух поражений на региональных выборах в восточной Германии, где ХДС уступил ультраправым.

Вместо прежних призывов "больше работать" Мерц объявил о мерах социальной поддержки населения. Новый план партии включает снижение налога на электроэнергию до минимума ЕС (что обойдется бюджету в 5 млрд евро в год), упрощение строительных норм для удешевления жилья, расширение родительских льгот и облегчение доступа к дефицитным врачам.

По оценкам экспертов, этот ребрендинг призван спасти позиции Мерца, однако неизвестно, поможет ли он восстановить доверие избирателей.