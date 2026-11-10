Канцлер Германии выдвинул ультиматум Евросоюзу. Мерц пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета ЕС, если европейские лидеры не договорятся о финансировании Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Немецкий лидер направил официальное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште в преддверии саммита в Дублине. Канцлер требует от европейских стран покрыть дефицит украинских средств, который в следующем году составит 70 млрд евро.

Ранее глава Евросовета заявлял о готовности союза профинансировать лишь две трети от этой запрошенной Зеленским суммы. Сейчас переговоры по общему бюджету ЕС на 2028-2034 годы зашли в тупик из-за требований ряда стран сократить расходы.