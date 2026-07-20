Мерц признал связь между дефицитом энергии и прекращением российских поставок

Фридрих Мерц признал связь энергокризиса в Германии с отказом от российского газа. По его словам, отсутствие поставок из России вызвало нынешний дефицит и, как следствие, рост цен.

Напомним, ранее ЕС утвердил полный отказ от российского газа к 2027 году, а глава Еврокомиссии исключила возобновление его импорта даже в случае нехватки энергоресурсов и перебоев с энергоснабжением.

При этом своей вины во внутренних проблемах канцлер не видит. Ответственность он переложил на внешние факторы, включая украинский конфликт, непростые отношения с США и глобальное влияние Китая.