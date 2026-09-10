Мерц призвал урезать бюджет ЕС на 2028-2034 годы

Экономическому локомотиву ЕС оказались не по плечу финансовые планы Брюсселя. Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал предложения Еврокомиссии увеличить бюджет на 2028-2034 годы на 60 % по сравнению с последним периодом.

По мнению Мерца, во время бюджетной экономии во всех государствах-членах это попросту неподъемно. Канцлер заявил, что необходимо урезать предложения на несколько сотен миллиардов евро за весь финансовый период. И эти сокращения должны затрагивать все сферы.