Рекордно высокий результат немецкой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт стал серьезным вызовом для Мерца и "Христианско-демократического союза".

Канцлер созвал экстренное заседание президиума в Берлине, перед которым провел серию неформальных консультаций с региональными лидерами и руководителями внутрипартийных объединений.

Результаты выборов стали для Мерца проявлением несогласия населения с текущим курсом страны. По итогам голосования "Альтернативы для Германии" опередила оппонентов, получив 43,8 % голосов. Программа АдГ включает отмену антироссийских санкций, прекращение военных поставок Киеву, а также лишение украинцев статуса беженцев.