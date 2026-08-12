Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии

Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге популярности немецких политиков - у него всего 2,6 балла по 10-балльной шкале, пишет Bild.

Падение доверия продолжается с весны. В июле канцлер временно поднимался на 19-ю строчку из 20, но ненадолго.

Мерц недавно признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения и он пытается понять причины такого положения.

Свежие цифры местного опроса таковы: 85 % немцев негативно оценивают работу канцлера, а 82 % выразили недовольство кабинетом министров.