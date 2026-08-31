Правительство Германии провозгласило курс на приоритет тотальной милитаризации над социальной поддержкой граждан. Канцлер Фридрих Мерц выступил с жесткой защитой увеличения военных трат. Он поставил расходы на армию выше выплат родительских пособий.

"Мы обязаны исправить дефицит последних пятнадцати лет. Бундесвер сейчас находится не в том состоянии, в каком должен быть. Мы в Германии должны быть способны защитить себя. Эта необходимость очевидна. Какая нам польза от прекрасного родительского пособия, если мы потеряем нашу свободу, а мир в Европе окажется под угрозой? Свобода и мир - это главный приоритет", - отметил канцлер Германии.

Мерц также отметил, что Берлин планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5 % от ВВП.

За последний год траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд.