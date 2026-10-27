Мерц занял последнее место в рейтинге немецких политиков

Канцлер Германии Фридрих Мерц снова занял последнее место в рейтинге популярности немецких политиков.

По данным октябрьского опроса, глава правительства получил всего 2 балла из 10 возможных. То есть в рейтинге из 20 ведущих немецких политиков Мерц на почетном последнем месте, а на предпоследней позиции - министр экономики Германии.

Более 13 млн немцев - это 16 % населения - живут в бедности, промышленность ФРГ находится на спаде, но Мерц продолжает упорно держаться за кресло канцлера и урезать социальные расходы.