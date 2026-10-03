Канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсекретаря НАТО Марка Рютте освистали во время церемонии в Мюнстере.

На мероприятии Рютте вручили международную премию Вестфальского мира - награду за вклад в поддержание мира и стабильности в Европе. Однако это решение общественность вовсе не одобрила. После того, как генсек НАТО получил награду, политики вышли на балкон, чтобы поприветствовать собравшихся. Однако их встретили не совсем приветливо.

В акции под окнами ратуши участвовали сотни человек. Протестующие считают неправильным вручать премию Североатлантическому альянсу, который ответственный за разжигание военных конфликтов, милитаризацию Европы и эскалацию международной напряженности.

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