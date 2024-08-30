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Мертвая рыба покрыла километры в порту греческого городка
В греческом порту всплыли сотни тысяч мертвых рыб. Власти городка Волоса заявили, что это может вызвать экологическую катастрофу.
Мертвая рыба покрыла километры водной поверхности в порту городка и заливе, где вдоль берега расположено множество туристических объектов. Рыбу сейчас собирают экскаваторами. А в качестве причины назвали наводнение, которое смыло рыбу из пресноводных рек в море, в неблагоприятную среду обитания.
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