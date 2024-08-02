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Мертвая тишина в лесах, 3 млрд жертв среди животных - что или кто является причиной пожаров в Австралии
Июль запомнится белорусам не только как время тепла, но непогоды и буйства стихии. Благо ненастье вместе преодолели. Так случается далеко не во всех странах.
История фиксировала огромное количество стихийных бедствий на протяжении столетий. Например, пожары в Австралии 2019-2020 годов. Они поражают своим масштабом трагедии. В ЮНЕСКО насчитали почти 3 млрд жертв среди животных - коалы, кенгуру, птицы. Цифра огромная.
Ученые отмечают, что на восстановление флоры и фауны Австралии могут уйти десятилетия. Ситуация и по сей день настолько критическая, что общество требует от правительства ввести мораторий на лесозаготовку. Такой шаг, несомненно, сделает древесину на континенте дороже золота.
Тогдашний премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал главной причиной пожаров засуху, которая длилась в стране три год, и то самое глобальное потепление.
Когда природа проверяла планету на прочность. Где непогода стирала целые города. Мародерство вместо помощи и бездействие государства. Сотни тысяч жертв и цунами последствий. О самых разрушительных стихийных бедствиях в мире смотрите в "Понятной политике".
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